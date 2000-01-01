تل أبيب تزعم: باستطاعتنا اغتيال نصر الله في كلّ زمنٍ نختاره وهو يعرف ذلك جيّدًا

القدس المحتلة / سما /

زعمت مصادر أمنيّة وسياسيّة رفيعة المُستوى في كيان الاحتلال أنّ الدولة العبريّة قادرةٌ في كلّ وقتٍ تُريده على اغتيال نصر الله، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ سيّد المُقاومة يعرف ذلك، ويعلم أيضًا لماذا لا تُقدِم إسرائيل على تنفيذ هذه العملية، على حدّ تعبيرها. ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الأقوال وردت اليوم في مقالٍ نشرته مُراسلة شؤون الشرق الأوسط في صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، المُستشرِقة سمدار بيري.

يُشار في هذا السياق إلى أنّه كان قد نُقِل عن جنرالٍ رفيعٍ في جيش الاحتلال قوله إنّ نصر الله هو ألّد أعداء الدولة العبريّة، مُشدّدًا في الوقت عينه، بحسب موقع (روتر) الإخباريّ، على أنّه إذا تمكّنت دولة الاحتلال من اغتيال السيّد نصر الله في المُواجهة العسكريّة القادِمة، فإنّ ذلك سيحسِم المعركة مع حزب الله، الذي يُصّنفه التقدير الإستراتيجيّ الإسرائيليّ للسنة الثالثة على التوالي على أنّه العدوّ الأخطر على إسرائيل، بالإضافة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران وفصائل المُقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة.

وبحسب المُستشرِقة بيري في (يديعوت أحرونوت) فإنّ شعبية نصر الله في لبنان وصلت إلى الحضيض، كما أنّه في الوطن العربيّ يكادون لا يتذّكرونه بتاتًا، مُشيرةً إلى أنّ الدولة الوحيدة التي تهتّم فيه وبتصريحاته وبتحركاته هي إسرائيل فقط، مُضيفةً إنّه خلال الجهود لكبح جائحة الـ”كورونا” وتأزّم الوضع الاقتصاديّ في لبنان، أثّرا كثيرًا على شعبية حزب الله والسيّد نصر الله، كما نقلت عن مصادرها في تل أبيب.



على صلةٍ بما سلف، شدّدّ المُستشرِق الإسرائيليّ، إيهود يعاري، الذي يعمل مُحلّلاً لشؤون الشرق الأوسط في شركة الأخبار الإسرائيليّة، وأيضًا في معهد أبحاث الشرق الأدنى في واشنطن، والمعروف بارتباطاته الوثيقة مع المنظومة الأمنيّة في تل أبيب، شدّدّ على أنّ الأمين العّام لحزب الله وضع خطوطًا حمراء جديدةً لما أسماها بـ”قواعد الاشتباك”، ومنها التهديد بالردّ العسكريّ على إصابة أوْ استهداف عناصر حزب الله على الأراضي السوريّة، تمامًا كما سيفعل في حال استهداف إسرائيل لعناصر من الحرس الثوريّ الإيرانيّ على الأراضي السوريّة، لافتًا إلى أنّ التهديد الأخطر والأهّم، الذي أطلقه نصر الله، يقضي بالردّ العسكريّ على عملياتٍ إسرائيليّةٍ-عسكريّةٍ ومُخابراتيّةٍ في الأراضي اللبنانيّة، على حدّ تعبيره.



وأشار يعاري أيضًا في سياق تحليله إلى أنّ نصر الله يُشدّدّ في إطلالاته على التذكير بأنّ ردّ الفعل من قبل حزب الله لا يعني بالضرورة نشوب حربٍ شاملةٍ مع إسرائيل، بل إلى مناوشةٍ محدودةٍ، إنْ كان من جهة الزمن أوْ من ناحية حجم المُواجهة، وتابع قائلاً إنّ نصر الله يتعمّد منح المصداقية لتهديداته إذْ أنّه يقوم وبشكلٍ مُفصّلٍ خلال الخطابات بالتوضيح بأنّ حزب الله يملك ما يكفي من الصواريخ الدقيقة لضرب منشآت حيويّةٍ وإستراتيجيّةٍ إسرائيليّةٍ، بالإضافة إلى ذلك، أضاف المُحلّل يعاري، أوضح نصر الله في ردّه على سؤالٍ بأنّ الحاجز الذي يقوم الجيش الإسرائيليّ بتشييده على الحدود مع لبنان لن ينفع إسرائيل، وأنّ المُقاومة بحوزتها الطرق لاجتيازه، لافتًا إلى أنّ نصر الله أكّد أيضًا وجود أنفاقٍ لا يعرف عنها جيش الاحتلال، الأمر الذي يُثير الشكوك بأنّ حزب الله ما زال يملك أنفاقًا، طبقًا لأقواله.



ومع ذلك، منن خلال مُواكبة ومُتابعة ما يحدث في الشارع الإسرائيليّ يجب التذكير ببعض ممّا ورد في كتاب المدنيّات للطلاب اليهود في المدارس الرسميّة عن الأمين العّام لحزب الله، والذي أصدره المُرّبي الإسرائيليّ، يوني غراف، بمُصادقةٍ من وزارة المعارف في تل أبيب، حيث أكّد: “حسن نصر الله، معروف كشخصيّةٍ كاريزماتيّةٍ خارقةٍ، إذْ أنّه يُشدّد دائمًا على تلقّي المعلومات عمّا يجري في إسرائيل، ولهذا السبب فإنّه يعرف جيّدًا المُجتمع الإسرائيليّ، والحساسّيات التي تعتريه، بالإضافة إلى إلمامه بالخارطة السياسيّة الإسرائيليّة، ويستغّل هذه المعلومات من أجل تمرير الرسائل التي تحمل في طيّاتها تأثيرًا كبيرًا من الناحية النفسيّة… في خطابٍ ألقاه في بلدة بنت جبيل، بعد انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000، شبّه المجتمع الإسرائيليّ لبيت العنكبوت، الذي يُمكِن بسهولةٍ بالغةٍ تدميره”، كما ورد في الكتاب الذي يتعلّم منه الطلاب اليهود في الدولة العبريّة.

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