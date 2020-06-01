اتحاد الكرة يصدر تعميماً بخصوص تطبيق قرارات وتعديلات من "الفيفا"

رام الله / سما /

أعلنت لجنة المسابقات العامة في اتحاد كرة القدم عن البدء بتطبيق التعديل المؤقت الخاص بالمادة “3” من قانون اللعبة التي أقرها الاتحاد الدولي فيما يخص التبديلات وفق ما هو مفسر في هذا التعميم.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد أن هذا القرار جاء تحضيرا لإعادة استئناف منافسات بطولات كرة القدم بعد فترة التوقف الاضطرارية التي حدثت بسبب انتشار فيروس "كورونا" في فلسطين، واستكمالا لما صدر سابقاً عن الاتحاد ولجانه المختلفة بهذا الشأن.

القرارات وفق التالي:

أولا.. يسري هذا التعديل على كافة البطولات والمباريات الرسمية والودية اعتبارا من تاريخ 1/6/2020 وحتى نهاية الموسم الحالي 2019/2020.

ثانياً.. يسمح لكل فريق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة وذلك وفق التالي:

**يجوز لكل فريق إجراء خمس تبديلات بشرط أن يكون على ثلاثة فترات خلال المباراة.

**يسمح للفريقين إجراء التبديل خلال استراحة ما بين شوطي المباراة حيث لا يعتبر ذلك من ضمن الفرص الثلاث الممنوحة لكرة فريق.

**في حال قيام كلا الفريقين بإجراء التبديلات في نفس الوقت يتم خصم فرصة تبديل من كل فريق.