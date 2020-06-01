  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد الكرة يصدر تعميماً بخصوص تطبيق قرارات وتعديلات من "الفيفا"

الإثنين 01 يونيو 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يصدر تعميماً بخصوص تطبيق قرارات وتعديلات من "الفيفا"


رام الله / سما /

أعلنت لجنة المسابقات العامة في اتحاد كرة القدم عن البدء بتطبيق التعديل المؤقت الخاص بالمادة “3” من قانون اللعبة التي أقرها الاتحاد الدولي فيما يخص التبديلات وفق ما هو مفسر في هذا التعميم.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد أن هذا القرار جاء تحضيرا لإعادة استئناف منافسات بطولات كرة القدم بعد فترة التوقف الاضطرارية التي حدثت بسبب انتشار فيروس "كورونا" في فلسطين، واستكمالا لما صدر سابقاً عن الاتحاد ولجانه المختلفة بهذا الشأن.

القرارات وفق التالي:

أولا.. يسري هذا التعديل على كافة البطولات والمباريات الرسمية والودية اعتبارا من تاريخ 1/6/2020 وحتى نهاية الموسم الحالي 2019/2020.

ثانياً.. يسمح لكل فريق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة وذلك وفق التالي:

**يجوز لكل فريق إجراء خمس تبديلات بشرط أن يكون على ثلاثة فترات خلال المباراة.

**يسمح للفريقين إجراء التبديل خلال استراحة ما بين شوطي المباراة حيث لا يعتبر ذلك من ضمن الفرص الثلاث الممنوحة لكرة فريق.

**في حال قيام كلا الفريقين بإجراء التبديلات في نفس الوقت يتم خصم فرصة تبديل من كل فريق.

#اتحاد كرة القدم #لجنة المسابقات

الأكثر قراءة اليوم

احتجاجات أمريكا بدأت بمتجر يملكه فلسطيني.. هذه روايته (شاهد)

نتنياهو أمام مأزق سياسي: غانتس سينسحب من الائتلاف الحكومي في حال تم تمرير قانون الضم!

إصابتان إثر وقوع انفجار في ورشة للحدادة غرب مدينة غزة

صحيفة عبرية : مفاوضات سرية بين السعودية وإسرائيل برعاية أمريكية حول الأقصى

نقل ترامب إلى مخبأ تحت الأرض وهذا فعله عندما وصلت الاحتجاجات أمام البيت الأبيض ..

جنرال إسرائيلي يهاجم الأردن على خلفية موقفه من الضم: "الشارع الإسرائيلي لا يحب أن يرى ملكا يهدده"

فتح: حصار الرئيس عباس وارد.. ولن نتراجع امام التهديدات الاسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الهباش يوضح حقيقة الانباء حول وجود موافقة أردنية أو سعودية على تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى

الشعبية

الشعبية: القيادة الحالية تتبع "ديمقراطية الكتاكيت".. وأدوات منظمة التحرير أصبحت "خردة"

تل أبيب تزعم: باستطاعتنا اغتيال نصر الله في كلّ زمنٍ نختاره وهو يعرف ذلك جيّدًا

مسجد

الأوقاف بغزة تعلن فتح المساجد امام صلاة الجماعة ابتداء من فجر الأربعاء

20200601015747

الأردن لا يستبعد وقف التنسيق العسكري وأمن الحدود مع إسرائيل بحال الضم