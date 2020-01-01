تنويه من سفارتنا بالقاهرة بخصوص التسجيل والحجز للعودة للضفة

القاهرة /سما/

أصدرت سفارة فلسطين في القاهرة تعميماً ملحقاً للتنويه الذي أصدرته سابقاً بخصوص تسجيل المواطنين الراغبين بالعودة للضفة الغربية.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الاثنين، "إلحاقًا للتنويه السابق الخاص بتسجيل المواطنين والطلبة الراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية، تلفت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية عناية السادة المواطنين المتواجدين في مصر والطلبة الدارسين في الجامعات المصرية والراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية ، أن آخر معاد للتسجيل والحجز من خلال شركتي "لاكي تورز وجو باص" هو يوم الخميس القادم الموافق 4 يونيو .