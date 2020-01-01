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إغلاق عدة مدارس إسرائيلية بسبب انتشار كورونا

الإثنين 01 يونيو 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق عدة مدارس إسرائيلية بسبب انتشار كورونا


القدس المحتلة / سما /

 أقدمت الجهات الإسرائيلية المختصة، اليوم الاثنين، على إغلاق عدد من المدارس بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا داخلها.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم، فإن الحديث يدور عن ما لا يقل عن 4 مدارس، آخرها قبيل ظهر اليوم في مدينة أسدود، بعد اكتشاف إصابتين، وعزل عشرات الطلاب والمدرسين.

كما كشف عن إصابات في مدرسة الثانوية العبرية في القدس، ومدرستين في الخضيرة، وأخرى في مستوطنة جفعات زئيف قرب القدس.

وتم عزل آلاف الطلاب والمدرسين والهيئات الإدارية في تلك المدارس.

وكانت وزارة الصحة أوصت بإعادة إغلاق المدارس مجددًا، إلا أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبولي إدلشتاين وزير الصحة، قررا العمل على إغلاق المدارس التي توجد فيها إصابات فقط.

#اسرائيل #فيروس كورونا #اغلاق مدارس #مدارس إسرائيلية

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