إغلاق عدة مدارس إسرائيلية بسبب انتشار كورونا

القدس المحتلة / سما /

أقدمت الجهات الإسرائيلية المختصة، اليوم الاثنين، على إغلاق عدد من المدارس بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا داخلها.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم، فإن الحديث يدور عن ما لا يقل عن 4 مدارس، آخرها قبيل ظهر اليوم في مدينة أسدود، بعد اكتشاف إصابتين، وعزل عشرات الطلاب والمدرسين.

كما كشف عن إصابات في مدرسة الثانوية العبرية في القدس، ومدرستين في الخضيرة، وأخرى في مستوطنة جفعات زئيف قرب القدس.

وتم عزل آلاف الطلاب والمدرسين والهيئات الإدارية في تلك المدارس.

وكانت وزارة الصحة أوصت بإعادة إغلاق المدارس مجددًا، إلا أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبولي إدلشتاين وزير الصحة، قررا العمل على إغلاق المدارس التي توجد فيها إصابات فقط.