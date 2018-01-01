مواطن من نابلس يسلم الشرطة 45 قطعة أثرية

نابلس / سما /

سلم مواطن من نابلس، اليوم الاثنين، 45 قطعة أثرية لشرطة السياحة والآثار في المدينة.

وأفادت مصادر أن المواطن من إحدى قرى شمال غرب نابلس اشتبه بأن القطع التي كانت بحوزته أثرية ما دعاه لتسليمها لشرطة السياحة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن أحد المواطنين تواصل مع شرطة السياحة والآثار ومكتب دائرة الآثار في نابلس لتسليمهم 45 قطع يشتبه أنها أثرية كانت بحوزته حصل عليها قبل عدة سنوات وأراد تسليمها للشرطة حفاظاً منه على الموروث الثقافي الفلسطيني وإبقائه تحت رعاية جهات الاختصاص.

وأضافت أنه بعد فحص القطع تبين أنها اثرية ينطبق عليها قانون التراث الثقافي الفلسطيني لعام 2018، وقد تباينت القطع بين خرز وعملة معدنية وأدوات نحاسية وأحجار مختلفة.

من جانبهما، شكرت الشرطة ومكتب دائرة الآثار المواطن على تسليم القطع الأثرية، وأشادا بسلوكه، مؤكدين على الدور الريادي الذي يتمثل بهذه السلوكيات في سبيل الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الفلسطيني.