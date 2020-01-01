اكتفاء ذاتي بمحصول البطيخ في قطاع غزة

غزة / سما /

قال د. ابراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة بقطاع غزة إن مساحة الأرض المزروعة بالبطيخ هذا العام حوالي 4500 دونم، منها 3000 مطعم، من المتوقع أن تنتج 5000 ألف طن، ما يعني أن هناك اكتفاء ذاتي من البطيخ، وبالتالي نجاح سياسة إحلال الواردات التي تتبعها الوزارة، مشيراً إلى أن الكمية المنتجة سنويّاً من البطيخ تغطي احتياجات القطاع بالكامل.

وأشار خلال جولة على مزارعي البطيخ شمال قطاع غزة أن محصول البطيخ يعتبر أحد أهم محاصيل الفاكهة التي تزرع في قطاع غزة على نطاق واسع، حيث شهدت المساحة المزروعة بالبطيخ خلال الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة، ويعود ذلك لانتشار فكرة تطعيم الخضار والتي كان لها دور في إيجاد الحلول لكثير من المشكلات التي تواجه زراعة البطيخ في قطاع غزة، وخاصة على صعيد الأمراض التي تصيب البطيخ.

وفي سياق الجولة، تفقد القدرة مراكز بيع البطيخ في منطقة بيت لاهيا، وشهد عمليات البيع، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به المزارعين فى تأكيد الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

أما المزارع رمضان أبو غزال، أشار إلى أن وزارة الزراعة شجعت المزارعين المحليين على زراعة البطيخ "دون قلق أو خوف تجاه عدم تسويق منتجاتهم في الأسواق ومنافسة المنتج المستورد لها".

وطالب الوزارة بالسعي لتصدير الكميات ما أمكن الى الاسواق الخارجية، حتى تعم الفائدة على المزارع والتاجر والعامل مما يؤدي الى إنعاش الاقتصاد الوطني.