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وحدة إسرائيلية جديدة تمنح حرس الحدود استقلالية العمل في الضفة.. تعرف عليها

الإثنين 01 يونيو 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وحدة إسرائيلية جديدة تمنح حرس الحدود استقلالية العمل في الضفة.. تعرف عليها


القدس المحتلة / سما /

أعلن قائد شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية، أمس الأحد، عن تشكيل وحدة جديدة أطلق عليها اسم "وحدة التحقيقات والاستخبارات في مناطق الضفة الغربية".
 
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، حضر مراسيم تشكيل الوحدة الجديدة قائد شرطة حرس الحدود الجنرال يعقوب شبتاي، وقائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي الجنرال نداف فدان.
 
وأوضح قائد شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية العميد يزهار فالد بأن الحديث يدور عن تغيير جوهري عملياتي لأسلوب عمل شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية.
 
وأضاف يزهار بأن شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية ستستقل بذاتها من الجانب العملياتي بدءًا من جمع المعلومات الاستخبارية مرورًا بإجراء التحقيقات مع المشتبهين ووصولًا إلى اعتقال المطلوبين.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن الوحدة الجديدة تضم 15 محققًا وضابطًا، ستمنح شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية استقلالية كبيرة في مناطق الضفة الغربية فيما يتعلق بمجالات التحقيقات والاستخبارات، حيث أن قوات حرس الحدود كانت تلجأ فيما مضى لطلب الدعم والمساندة في مجالي التحقيق والاستخبارات من الشرطة والجيش والشاباك.
 
ويشار إلى أن لواء حرس الحدود في الضفة الغربية يعتبر من أكبر الألوية المناطقية التابعة لقوات حرس الحدود، حيث يخدم فيه المئات من الجنود والمجندات وسط تعاون كبير بين الشرطة والجيش والشاباك.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #وحدة التحقيقات والاستخبارات #الضفة الغربية

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