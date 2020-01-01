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أغرب حالة توأم في العالم .. تفاصيل

الإثنين 01 يونيو 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغرب حالة توأم في العالم .. تفاصيل


وكالات / سما /

نعرف جميعا حالات التوائم التي نقابلها في حياتنا و نراها شئ جميل أن يولد من نفس الشخص اثنين بجسدين منفصلين ، إلا ان هذه الحالة غريبة و فريدة من نوعها .

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن السيدة نورما اندرادي البالغة من العمر 49 عاما، التي تحكي مشكلتها مع توأمتيها اللاتي ولدن ملتصقتا الجسد بشكل غريب لم تشاهده من قبل ، فهن ولدن بجسد واحد يشتركن فيه و لكن برأسين و تفكير مختلف تماما .

تقول السيدة المكسيكية نورما والدة التوأم الغريب ، أنها تعاني معهن منذ 19عام ، فهن شقيقان ، فقد يبدو انهن يتشاركا الجسم ، و لكن لكل شابة منهن طلباتها و افكارها الخاصة بها، لذلك صرت أعاني من هذا الانفصال الفكري و الاتصال الجسدي مدة طويلة و اتمنى أن أخذ قسط من الراحة بعد رد الأطباء .

وأضافت السيدة نورما ، أن طفلتيها تأخرن في مرحلة المشي ، فقد كانا لا يتفهمن أن ذلك الجسد الواحد يتحكم في شخصين و ليس شخص واحد ، فأخذتا وقت طويل للتعايش مع هذا الموقف الطارئ.

وأشارت نورما، أنها تواصلت مع عدد كبير من الأطباء لحل تلك الأزمة و فصل الشابتين عن بعضهن و التعايش بشكل طبيعي .

#توأم
توأم

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