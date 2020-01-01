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صحة غزة : سيتم سحب عينات نهائية لـ1400 مستضاف في الحجر الصحي

الإثنين 01 يونيو 2020 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة : سيتم سحب عينات نهائية لـ1400 مستضاف في الحجر الصحي


غزة / سما /

قال مجدي ضهير نائب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إنه خلال الأيام المقبلة ستتم إجراءات سحب العينات النهائية لنحو (1400) مستضاف في مراكز الحجر الصحي، وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا وذلك ضمن البرتوكول المعتمد لإنهاء فترة الحجر الصحي.

وبين ضهير في تصريح صحفي له، أنه سيتم سحب العينات لهؤلاء المستضافين من قبل فريق الاستجابة السريع التابع لدائرة الطب الوقائي والمكون من أطباء وحكماء متخصصين ومدربين.

ولفت إلى أن الفريق يقوم بسحب العينات لجميع المستضافين بالحجر مرتين على الأقل خلال فترة استضافتهم، المرة الأولى خلال الأسبوع الأول لاستضافتهم، والمرة الثانية قبل نهاية فترة الحجر الصحي الاحترازي.

وقال "سيتم سحب العينات خلال هذه الفترة لأي شخص قد تظهر عليه بعض الأعراض، وهناك تنسيق مستمر مع المستشفيات وأماكن الحجر والحدود والمعابر".

#الصحة بغزة #فيروس كورونا

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