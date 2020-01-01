العمل الزراعي يرصد 36 انتهاكا بحق الصيادين من قبل قوات الاحتلال خلال مايو 2020

غزة / سما /

رصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها 36 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في قطاع غزة من خلال عمليات إطلاق النار والقذائف الصاروخية وضخ المياه العادمة باتجاه مراكب الصيادين بهدف تدميرها واغراقها، وغيرها من الاعتداءات التي تعمل على إلحاق الأذى بالصيادين ومنعهم من دخول البحر وممارسة مهنتهم في الوصول إلى مصدر رزقهم الوحيد. ونتج عن هذه الانتهاكات إصابة 6 صيادين بإصابات مختلفة ما بين طفيفة ومتوسطة، وهم كل من الصياد ماجد فضل بكر والصياد محمد سهيل بكر ومحمد عمران بكر والصياد أحمد موسى أبو عميرة ونضال موسى أبو عميرة والصياد نضال أشرف الهسي. كما تم اعتقال صيادين اثنين وهم كل من الصياد: محمد عبد الرازق بكر والذي تم الإفراج عنه بعد 14 يوم من الاعتقال، والصياد: محمود عزيز بكر والذي لا يزال معتقلا حتى يومنا هذا. ونتج أيضا عن هذه الاعتداءات الهمجية المستمرة تدمير محركات تعود ل 3 قوارب، ومصادرة قارب صيد يعود للصياد المعتقل الى الان: محمد عبد الرازق بكر، كما تم إتلاف شباك صيد تعود ل 4 مراكب صيد.

وتسعى دائرة الضغط والمناصرة من خلال متابعتها الدائمة وتوثيقها المستمر لكافة الانتهاكات التي تمارسها بحرية الاحتلال الإسرائيلي بحق صيادينا في قطاع غزة بهدف فضح هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية وحثهم في مواجهة هذه التعديات التي تمارس بحق أبناء شعبنا دون حسيب أو رقيب، ونقل المشهد الواقعي والحقيقي لهذه الممارسات لتعتلي المنصات الدولية بهدف الدفاع عن حقوق هؤلاء الصيادين.