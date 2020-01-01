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الأوقاف بغزة تعلن فتح المساجد امام صلاة الجماعة ابتداء من فجر الأربعاء

الإثنين 01 يونيو 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تعلن فتح المساجد امام صلاة الجماعة ابتداء من فجر الأربعاء


غزة / سما /

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة فتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداءً من فجر يوم الأربعاء القادم الموافق 11/ شوال /1441هـ الموافق 3/يونيو/2020م.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم على قرار فتح المساجد في جميع الصلوات مع بقاء رخصة الصلاة في البيوت.

وطالب الأغا بضرورة التزام الإجراءات الوقائية التي سبق التنصيص عليها، من اصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين في الصف الواحد، وعند الدخول والخروج من المسجد، وترك المصافحة والاقتراب، وعدم اصطحاب الأطفال.

وشدد على ضرورة التزام المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، بالصلاة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد.

ودعا وكيل الوزارة العاملين في المساجد إلى تعقيم المساجد بشكل مستمر، وفتحها قبل الأذان بـ(10) دقائق، وتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، لتكون (10) دقائق في جميع الصلوات، باستثناء صلاة الفجر فتكون (20) دقيقة.

ونوه  إلى استمرار تعليق كافة الاحتفالات والأنشطة العامة داخل المساجد.

واضاف : "نؤكد على المواطنين بضرورة التعاون مع اللجان المسجدية المكلفة بتنفيذ الاجراءات الوقائية، كما نؤكد على الخطباء، والأئمة بعدم الإطالة في الخطبة والصلاة".

وأوضح الأغا أن التقييم سيبقى مستمرًا للقرارات المتعلقة بالمساجد في ضوء المتغيرات الصحية، والتزام المصلين بإجراءات الوقاية.

#وزارة الأوقاف

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