خالد : دونالد ترامب شعبوي عنصري يفتقد الى الخبرة والأهلية والكفاءة السياسية

رام الله / سما /

وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأنه شعبوي عنصري وبلطجي يفتقر الى الخبرة والأهلية والكفاءة السياسية في إدارة الحكم في بلد كالولايات المتحدة الأميركية ، في ضوء سلسلة الأخطاء الجسيمة التي يواصل ارتكابها على المستوى المحلي وفي علاقاته الدولية .

جاء ذلك في ضوء موجة الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة التي عمت العديد من الولايات الاميركية على قتل عناصر الشرطة الأميركية المواطن الأميركي من ذوي البشرة السوداء أعزل ومكبل اليدين، جورج فلويد، خنقا، وبطريقة وحشية تعيد الى الذاكرة الممارسات العنصرية الوحشية ضد المواطنين السود في الولايات المتحة الأميركية .

وأكد أن موجة الاحتجاجات ، التي تجتاح عددا من الولايات الاميركية تأتي في ضوء هذه الممارسات الوحشية التي تزامنت مع إخفاق الرئيس دونالد ترامب في معالجة ما ترتب على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وألحق أضرارا فادحة في اقتصادها وفي ضوء التحول الكريه في خطابه العنصري وتحريضه على المتظاهرين المحتجين وانعكاسات ذلك على فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة الاميركية .

ودعا تيسير خالد ، الادارة الأميركية الى مراجعة سياساتها ومواقفها المخزية من حقوق الانسان ، التي تنتهك بوحشية منقطعة النظير في كل من الولايات المتحدة الاميركية ودولة الاحتلال الاسرائيلي بنفس الأساليب الهمجية في حالة كل من المواطن الاميركي جورج فلويد ، والمواطن الفلسطيني المقدسي إياد الحلاق ، اللذين قضيا بنفس الاسلوب الهمجي والبربري على أيدي الشرطة الأميركية في كل مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا والشرطة الاسرائيلية في منطقة باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة .