الرجوب: إلقاء القبض على مشتبه بقتل المواطن عمار

جنين / سما /

قال محافظ جنين أكرم الرجوب، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مشتبه به بمقتل المواطن فارس عمار صباح اليوم.

وأوضح الرجوب في بيان اليوم الاثنين، أنه فور ورود المعلومة للأجهزة الأمنية حول مقتل المواطن عمار (42 عاما) باشرت بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة، لتقود معلومة استخبارية دقيقة لتحديد هوية ومكان وجود المشتبه به الرئيس في ارتكاب الجريمة.

وتابع: توجهت وحدة أمنية خاصة مشتركة من الأجهزة الأمنية وتمكنت من اعتقاله، ويتم التعامل معه من قبل جهات الاختصاص الشرطية لاستكمال إجراءات التحقيق لدى النيابة العامة .