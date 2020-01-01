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جريمة بشعة في مصر.. مدمنون يمزقون جسد "حبيشة"!

الإثنين 01 يونيو 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة بشعة في مصر.. مدمنون يمزقون جسد "حبيشة"!


وكالات / سما /

حصل شاب مصري على لقب "شهيد الشهامة" بعد أن مزق مدمنون جسده بالأسلحة البيضاء، في مشهد قاس وصادم بمنطقة الكيلو 4.5 في مدينة نصر.

وقالت والدة القتيل "محمد.ر" أو كما يطلقون عليه "حبيشة"، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" إن مجموعة من المدمنين دخلو معه في شجار لفظي في المنطقة تحول لكارثة، حيث طعنوه 6 طعنات نافذة، وقد تم القبض عليهم.

وأضافت: "كان كل حاجة في حياتنا، خاصة بعد ما عرف المرض طريقه لجسم والده"، مشيرة إلى أنه كان بمثابة الابن والأب مهتم بكل شيء في المنزل، خاصة أنه الشاب الوحيد بين 3 بنات شقيقات.

وأثارت الحادثة غضب وحزن آهالي المنطقة، الذين أطلقوا على "حبيشة" لقب "شهيد الشهامة".

#مصر #جريمة #حبيشة

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