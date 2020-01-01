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نتنياهو يقدم شكوى بشأن سلسلة تهديدات بالقتل

الإثنين 01 يونيو 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يقدم شكوى بشأن سلسلة تهديدات بالقتل


القدس المحتلة / سما /

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تقديم شكوى إلى الشرطة بشأن سلسلة تهديدات بالقتل له ولعائلته تلقاها مؤخرًا.

وقال نتنياهو في تغريدة له عبر تويتر، إنه اضطر لتقديم شكوى أخرى ضد شخص شرح كيف ينوي قتله وعائلته.

وهذه ليست المرة الأولى في الآونة الأخيرة التي يقدم فيها نتنياهو وأفراد من عائلته على تقديم شكاوى ضد مشتبه بهم هددوا بقتله وعائلته.

وتأتي هذه الشكاوى في ظل تبادل اتهامات بين نتنياهو وجهات إنفاذ القانون بشأن التحقيقات الجارية ضده، وأن الشرطة والأجهزة المختلفة لا تعمل ما هو كافٍ لحمايته على عكس ما تفعل مع شخصيات أخرى.

#نتنياهو #تهديد #قتل

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