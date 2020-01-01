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البنوك مستمرة بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء إلى حين تطوير مؤسسة مصرفية خاصة بهم

الإثنين 01 يونيو 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنوك مستمرة بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء إلى حين تطوير مؤسسة مصرفية خاصة بهم


رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن البنوك مستمرة بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء، الى حين تطوير مؤسسة مصرفية لتصبح بنكا خاصا بهم.

وأضاف أبو بكر أن اجتماعا عقد أمس، بتعليمات من الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، ووزارة المالية، وهيئة الأسرى، وسلطة النقد، وممثلين عن البنوك، وتم الاتفاق خلاله على استمرار البنوك بصرف مخصصات الأسرى وذوي الشهداء إلى حين الانتهاء من تطوير المؤسسة المصرفية للاقراض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتصبح بنكا خاصا بهم.

وأوضح أن فكرة إنشاء هذا البنك جاءت بعد قرار "الحاكم العسكري الإسرائيلي" في التاسع من اذار/ مارس المنصرم، الذي حذر فيه البنوك من الاستمرار بصرف مستحقات ومدخرات الاسرى وذوي الشهداء.

وأكد أبو بكر أنه سيتم انجاز البنك خلال اربعة شهور، ما يعد انجازا وطنيا، كون التوقف عن صرف رواتبهم يستهدف تاريخ ونضال وتضحيات الأسرى والشهداء.

ولفت الى ان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم الاثنين، ستقر البنك وسيتم رفع توصية للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.

 وكان رئيس الوزراء أعلن في الثامن من الشهر المنصرم، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.

#البنوك #اسرى #شهداء #رواتب

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