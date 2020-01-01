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غانتس يلتقي فريدمان لبحث "الضم" وقضايا أخرى

الإثنين 01 يونيو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يلتقي فريدمان لبحث "الضم" وقضايا أخرى


القدس المحتلة / سما /

التقى اليوم الاثنين، بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، ورئيس الوزراء البديل مع ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنه تم خلال الاجتماع بحث التطورات السياسية والقضايا الإقليمية، وخاصةً قضية "الضم".

وكان موقع واللا العبري ذكر أن غانتس سيعين مندوبًا بالنيابة عنه ضمن فريق الخرائط الأميركي - الإسرائيلي المشترك الذي يعد خرائط فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار.

ويحاول غانتس أن تكون عملية تطبيق السيادة ضمن توافق إسرائيلي داخلي وكذلك مع أميركا ودول المنطقة وخاصةً الأردن التي يسعى لاستمرار العلاقات معها.

#غانتس #فريدمان #ضم الضفة

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