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سيناريوهات إسرائيلية لموجة ثانية خطيرة من كورونا وهذا موعدها ..

الإثنين 01 يونيو 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيناريوهات إسرائيلية لموجة ثانية خطيرة من كورونا وهذا موعدها ..


القدس المحتلة / سما /

 قدم معهد خاص لوزارة الصحة الإسرائيلية، سيناريوهات للتعامل مع موجة ثانية خطيرة من فيروس كورونا، محتمل أن تكون في الشتاء المقبل.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن التقرير الذي أُعده باحثون وخبراء، يفصل السيناريوهات التي تنتظر إسرائيل، وضرورة الاستعداد لها على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في التنبؤ بحالة الوباء.

ويشير السيناريو الأول إلى إمكانية وصول موجة ثانية سريعة الانتشار في الأشهر المقبلة، وقد تخرج عن نطاق السيطرة ويتفشى بسرعة كبيرة، ما يحتاج لخطوات أسرع بإغلاق الاقتصاد بشكل كامل للسيطرة على الوضع.

والسيناريو الثاني، يتمثل في التعايش مع الفيروس في حال بقي محدوداً على مدار العام، لكن ذلك يتطلب إجراءات سريعة وحازمة للسيطرة عليه دون الإضرار للإغلاق أو فرض قيود.

أما السيناريو الثالث، هو أن يكون موسمي بمعنى أن تأتي الموجة الثانية في فصل الشتاء، ولكن سيكون هناك صعوبة في كشفه فورًا لوجود أمراض مماثل مثل الانفلونزا الموسمية وغيرها، ما سيثقل من كاهل النظام الصحي، خاصةً وأنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن الفيروس يتأثر بالطقس.

والسيناريو الرابع وهو الأكثر تفاؤلاً، يتحدث عن اضمحلال الفيروس بشكل متباطئ خلال الأسابيع المقبلة، حتى يختفي أو يقلل من قدرته على إصابة الجمهور، ولكن ذلك يجب أن يصاحبه البحث السريع عن تطوير لقاح فعال وآمن.

وأكد التقرير على أن وصول لقاح لمنع الوباء هو الحل الأفضل لكل السيناريوهات، والتعاون مع بلدان أخرى من أجل ذلك، إلى جانب النظر في القدرة على إنتاج منتجات بيولوجية بشكل مستقل يمكن حصادها عند الحاجة لإنتاج اللقاحات.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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