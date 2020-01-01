حماس: قتل الحلاق وفلويد يعكس عنصرية الاحتلال وأميركا

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الاثنين، مشهد قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي للشاب الفلسطيني المقدسي "إياد الحلاق" بدم بارد، ومشهد قتل الأمن الأميركي للمواطن الأسود "جورج فلويد" خنقًا حتى الموت، بأنه يعكس عنصرية الإدارة الأميركية والاحتلال.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن ما جرى يعكس بشكل واضح عقيدة وثقافة الكراهية والعنصرية والتطرف التي بنيت عليها هذه الأجهزة، التي تمنح الشرعية والغطاء لارتكاب جرائمها وانتهاكاتها، من قبل قياداتها السياسية التي عمدت على مأسسة وتصدير العنف والإرهاب إلى كثير من دول العالم، والتي لطالما عانى منها الشعب الفلسطيني وكثير من شعوب المنطقة.

وأضاف "إن هذه السياسات الخطيرة في التعامل مع البشرية بحاجة إلى فضحها والوقوف في وجهها من قبل كل أحرار العالم، والمدافعين عن الحرية وكرامة الإنسان".