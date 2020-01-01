والا العبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لاندلاع انتفاضة ثالثة بعد الضم

القدس المحتلة / سما /

يستعد الجيش الإسرائيلي، للتصعيد واندلاع انتفاضة ثالثة، بعد البدء بتطبيق مخطط ضم مناطق ومستوطنات الضفة الغربية، للسيادة الإسرائيلية، بالأول من يوليو القادم.



وكشف موقع والا العبري، صباح اليوم الاثنين، عن استعدادات الجيش الإسرائيلي، لاندلاع انتفاضة ثالثة بالمناطق الفلسطينية، والتعامل مع مواجهات عنيفة، ووقوع عمليات استشهادية.



وقال الموقع، إن رئيس الأركان، عين الأسبوع الماضي، طاقما خاصا من كبار ضباط الجيش، للاستعداد لسيناريوهات التصعيد المختلفة، بالمناطق الفلسطينية بعد الضم.



وبحسب الموقع العبري، فإن من بين السيناريوهات التي يستعد لها الجيش بعد الضم، اندلاع مواجهات عنيفة بالحجارة في المرحلة الاولى، وعمليات اطلاق نار، وطعن ودهس، انتهاءً بالعمليات الاستشهادية.



وأضاف الموقع، أنه ووفقا لهذه السيناريوهات، سيقوم الجيش الإسرائيلي، بتعزيز قواته في عدة مناطق بالضفة الغربية، عشية تطبيق مخطط الضم.



وأشار الموقع العبري، الى أن الجيش الإسرائيلي، وجهاز الشاباك سيجريان يوم الأربعاء القادم، لعبة الحرب، لتوقع سيناريوهات التصعيد المختلفة بالضفة بعد الضم.