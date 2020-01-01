دراسة: جين الخرف يمكن أن يزيد خطر الإصابة بكورونا

وكالات / سما /

كشفت دراسة حديثة أن "جين الخرف" المسبب لمرض الزهايمر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت الدراسة التي نشرها موقع "تايمز نيوز ناو" أن عددا كبيرا من المشاركين هم من أصول أوروبية، ويحملون نسخة من الجين المسبب لمرض الزهايمر الذي يصاب به كبار السن.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من البنك الحيوي البريطاني، واكتشفوا وجود جين معيب مرتبط بالإصابة بالخرف يضاعف من خطر الإصابة بـ"كوفيد 19".

ووجد الباحثون أن حمل مثل هذه الطفرات الجينية يضاعف مخاطر "كوفيد 19" 3 مرات تقريبا عمن لا يحملون هذا الجين، حتى من لم يصابوا بالزهايمر من قبل.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و183 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 371 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و754 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.