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عائدات كبرى شركات الإنترنت الصينية تتجاوز 48 مليار دولار

الإثنين 01 يونيو 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائدات كبرى شركات الإنترنت الصينية تتجاوز 48 مليار دولار


وكالات / سما /

أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الإنترنت في الصين وقطاعات الخدمات ذات الصلة حافظت على التوسع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يعكس الربحية المعززة لتلك الصناعة رغم تفشي مرض فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن كبرى شركات الإنترنت حققت عائدات بلغت 6ر344 مليار يوان (حوالي 32ر48 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من كانون ثان/يناير إلى نيسان/أبريل، بزيادة بـ9ر4% على أساس سنوي.

وخلال تلك الفترة ارتفعت الأرباح التشغيلية لتلك الصناعة بواقع 8ر4% على أساس سنوي إلى 7ر32 مليار يوان.

من جهة أخرى، ارتفع إنفاق القطاع على البحوث والتطوير إلى قرابة 3ر17 مليار يوان، بزيادة 3ر5% مقارنة مع ذات الفترة من العام .2019

وتغطي إحصاءات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الشركات التي تجاوزت عائداتها السنوية من خدمات الإنترنت ما قيمته ثلاثة ملايين يوان خلال العام السابق.

#الإنترنت #الصين

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