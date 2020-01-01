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أهلي النصيرات يواصل صفقاته الصيفية

الإثنين 01 يونيو 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهلي النصيرات يواصل صفقاته الصيفية


الوسطى / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن انضمام لاعب جديد لصفوف أهلي النصيرات, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن المدافع علي أبو حسنين انتقل لأهلي النصيرات مدة موسم واحد, قادما من خدمات البريج.

ويعدّ أبو حسنين إضافة جيدة لأهلي النصيرات, الساعي لتقديم عروض قوية الموسم القادم في دوري الدرجة الثانية بقيادة المدير الفني عبد الله محمود.

يشار إلى أن أهلي النصيرات سبق له التعاقد مع إسماعيل أبو دان, ومحمد نصار, وطارق مسعود, وعبد الرحمن عرام, وكرم الحلاق, ومحمد أبو جويد, وعلاء العريان, وجابر أبو رضوان.

#أهلي النصيرات #علي أبو حسنين

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