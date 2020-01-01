قانون جديد في كأس قطاع غزة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن نية لجنة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, تطبيق قانون جديد في المباريات المتبقية من كأس غزة.

وأكدت التقارير, أن كل فريق يحق له إجراء 5 تغييرات خلال المباراة, ضمن القانون الجديد المؤقت الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا.

وبيّنت أن لجنة الحكام اتخذت تطبيق هذا القرار, في إطار حرصها على المصلحة العامة لجميع اللاعبين والأندية, خاصة بعد فترة التوقف التي دامت مدة شهرين.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم استئناف كأس غزة في التاسع عشر من الشهر المقبل, بعدما وصلت المسابقة لدور الثمانية.