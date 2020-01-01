سعر مبابي في سوق اللاعبين بعد أزمة كورونا

وكالات / سما /

كشفت صحيفة آس الإسبانية أمس الأحد النقاب عن سعر النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المتواجد بقوة في مدار ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه في سوق اللاعبين، بعد أزمة فيروس كورونا.

و أوضحت الصحيفة نقلاً عن دراسة لشبكة KMPG أن سعر مبابي في الصيف المقبل سيبلغ 177 مليون يورو بسبب انهاء الموسم في الدوري الفرنسي بشكل مبكر.

و حل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس في المرتبة الثانية في قائمة أسعار اللاعبين بعد أزمة جائحة كوفيد – 19 بسعر 137 مليون يورو.

النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي حل في المرتبة الثالثة بسعر 134 مليون يورو بعد قرار عودة الدوري الإنجليزي حيث كانت ستنخفض قيمته لو تم انهاء الموسم في إنجلترا ليصل سعره إلى 129 مليون يورو.

و يكمل ليونيل ميسي نجم برشلونة المربع الذهبي لقائمة أغلى اللاعبين بعد أزمة كورونا بسعر 134 مليون يورو مع العلم أن سعره في السوق كان ينخفض إلى 127 مليون يورو لو تم انهاء مسابقة الدوري الإسباني دون اكمالها.