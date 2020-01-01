زيدان يشن هجوماً عكسياً من أجل بوجبا

وكالات / سما /

يصر زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، على التعاقد مع مواطنه بول بوجبا، خلال الانتقالات الصيفية القادمة، رغم أن خط وسط المرينجي طافح ومترع باللاعبين الذين لا يقلون شأناً عن نجم مانشستر يونايتد.

ويحظى بول بوجبا باهتمام يوفنتوس أيضاً، فيما لا يرغب مانشستر يونايتد في التخلي عنه بأقل من 100 مليون يورو وهو رقم من الصعب أن تدفعه الأندية في زمن ما بعد كورونا.

وبحسب موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي، فإن مينو رايولا عقد مفاوضات عديدة مع إدارة يوفنتوس من أجل نقل بول بوجبا إلى تورينو، وهي المناورة التي دفعت زين الدين زيدان للتحرك، حيث تواصل بدوره مع وكيل أعمال نجم مانشستر يونايتد.

ولا يريد زيدان أن يستسلم مجدداً بعد ضياع فرصة الظفر بخدمات بوجبا في صيف 2019، لكن هناك مشكلة تتعلق ببرودة العلاقات بين فلورنتينو بيريز ورايولا، مع العلم أن الملف متعثر أساساً بسبب هذه النقطة، خاصةً وأن رئيس ريال مدريد لا تستهويه فكرة التعاقد مع بوجبا.

وبتوليه زمام الأمور في ميركاتو ريال مدريد، أظهر زيزو بوضوح رغبته في جلب بول بوجبا هذا الصيف، وتشير مصادر “لو 10 سبورت” إلى أن ألان ماجلياسيو، وكيل أعمال زيدان، قد يلعب دور الوساطة لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن بطل العالم.

واختتم الموقع تقريره بالقول: “رايولا وبوجبا يعملان على الرحيل في صيف 2020 منذ عدة أشهر، وإذا كان مانشستر يونايتد قد وقف ضد مغادرته في الصيف الماضي، فإنه سيكون من الصعب الاحتفاظ به في هذه الظروف”.