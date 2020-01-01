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مورينيو يحسم موقف توتنهام من ضم كوتينيو!

الإثنين 01 يونيو 2020 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يحسم موقف توتنهام من ضم كوتينيو!


وكالات / سما /

حسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي موقف ناديه من التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة الإسباني.

و ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية مساء السبت أن توتنهام قد يتحرك لضم كوتينيو من البارسا و لكن بنظام الإعارة فقط دون شراء العقد.

و أفادت الصحيفة الإسبانية في تقرير جديد اليوم الأحد بأن مورينيو أغلق باب توتنهام في وجه كوتينيو و لا يرى أن ناديه سيتحرك لضم اللاعب من الكامب نو.

و يظن مورينيو أن توتنهام ليس لديه القدرة على تحمل تكاليف صفقة التعاقد مع كوتينيو أو حتى دفع راتبه السنوي المرتفع.

و يملك بايرن ميونخ الألماني الذي يلعب كوتينيو في صفوفه في الفترة الحالية بنظام الإعارة من البارسا، خيار ضم اللاعب مقابل 120 مليون يورو ، لكن النادي البافاري لا ينوي تفعيل بند الشراء.

و شددت ماركا أن راتب كوتينيو السنوي الذي يبلغ 15 مليون يورو لا يتطابق مع المعايير الصارمة لسقف الرواتب في النادي الإنجليزي الذي يدربه مورينيو.

#جوزيه مورينيو #فيليب كوتينيو #توتنهام

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