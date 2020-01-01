بوروسيا دورتموند يرفع راية الاستسلام علناً

وكالات / سما /

رفع مايكل زورك، مدير نادي بوروسيا دورتموند، شعار الاستسلام قبل 5 جولات على نهاية الدوري الألماني، حيث اعترف بأن بايرن ميونخ هو بطل البوندسيلجا هذا الموسم.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، ولكنه يتخلف عن بايرن ميونخ المتصدر بفارق 7 نقاط، رغم انتصار المارد الأصفر على بادربورن بستة أهداف لهدف، مساء أمس الأحد.

وقال زورك في تصريحات صحفية: “بايرن ميونخ سيكون بطل البوندسليجا هذا الموسم، أما نحن فينبغي علينا الاكتفاء بالمركز الثاني، والتأهل إلى دوري أبطال اوروبا”.

وتابع: “لقد لعب الفريق بشكل جيد في الأسابيع الأخيرة، ولكن التفاصيل الصغيرة أحدثت الفرق ضد بايرن ميونخ، ففي تلك المواجهة لعبنا واحدة من أسوأ مبارياتنا، أو على الأقل أسوأ شوط على الإطلاق”.

وأضاف: “نحن في المركز الثاني، ونريد الحفاظ عليه حتى النهاية.. تغيير المدرب؟ لوسيان فافر لديه فكرة واضحة عن كيفية لعب كرة القدم، ويمكنك رؤية ذلك في فريقنا”.

وكانت لدى بوروسيا دورتموند فرصة ثمينة لإشعال المنافسة على لقب الدوري الألماني، ولكنه خسر ضد الفريق البافاري بهدف نظيف، في وقتٍ كان بإمكانه تقليص الفارق لنقطة وحيدة لو حقق الانتصار.