هيئة الأسرى: تفاقم الوضع الصحي للأسير فتحي النجار

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن الأسير فتحي النجار (53 عاما) من مدينة يطا جنوب الخليل، يعاني من تراجع حالته الصحية نتيجة مماطلة إدارة سجن النقب في تقديم العلاج المناسب له.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن النجار محكوم بالسجن 30 عاما أمضى منها 18 عاما، يعاني من أوجاع في منطقة البطن ويتبول الدم، كما أنه يعاني من نزيف في الشرج، وترفض إدارة السجن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له لمعرفة أسباب النزيف وعلاجه.

وبينت، أنه يعاني أيضا مشاكل في النظر وأربطة الركبة، وقد خضع سابقا لعدة عمليات جراحية لإزالة الحصوة والدهنيات، وعملية فتاق قبل نحو 3 سنوات.

وأكدت الهيئة أن النجار مثال على مدى الإهمال الطبي الذي يمارس بحق الأسرى المرضى، الذين يتركون بلا علاج وبلا رعاية صحية بشكل متعمد، استنادا الى سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في النيل من الأسرى وتصفيتهم والانتقام منهم.