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الكشف عن هدف هجمات السايبر الإيرانية على إسرائيل

الإثنين 01 يونيو 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هدف هجمات السايبر الإيرانية على إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

كشفت تقارير بريطانية عن هدف هجمات السايبر المنسوبة لإيران، على منشآت المياه الإسرائيلية، بحسب ورد في وسائل الإعلام العبرية .
 
وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأثنين، نقلا عن صحيفة بريطانية، أن هدف هجمات السايبر الإيرانية الأخيرة على إسرائيل، هو تسميم المياه من خلال زيادة كمية الكلور بالماء.
 
وبحسب القناة، قالت صحيفة " Financial Time" البريطانية، إن "هدف هجمات السايبر المنسوبة لإيران، كانت تسميم مياه الشرب في إسرائيل، من خلال زيادة نسبة الكلور".
 
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن "الهجمات الإيرانية كانت ستتسبب في تعطيل منظومة ضخ المياه، وإصابة المئات من الإسرائيليين بحالات التسمم".
 
وهذا وأشارت القناة العبرية، أن إيران نفت التقارير البريطانية، التي تتحدث عن وقوفها خلف هجمات السايبر الأخيرة، التي استهدفت منشآت المياه الإسرائيلية.

#هجمات #السايبر #اسرائيل #ايران

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