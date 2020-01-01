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تويتر يُغير لون شعاره تضامنا مع أصحاب البشرة السوداء

الإثنين 01 يونيو 2020 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر يُغير لون شعاره تضامنا مع أصحاب البشرة السوداء


وكالات

غير موقع تويتر لون شعاره عبر صفحته الرسمية على الموقع لتصبح باللون الأسود تضامنا مع أصحاب البشرة الداكنة في ظل الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا بعد مقتل الشاب جورج فلويد في مدينة مينيابوليس على يد أحد أفراد الشرطة.

وتحول الشعار على الصفحة الرسمية للموقع من اللون الأزرق إلى الأسود، كما تغيرت الخلفية لتكون بيضاء.

وكتب الموقع جملة تحت الصورة الرئيسية قال فيها: “حياة السود مهمة”، في إشارة إلى العنصرية التي يُعاني منها أصحاب البشرة الداكنة حول العالم.

وتشهد 15 ولاية أمريكية احتجاجات حاشدة وعنيفة في بعض الأحيان احتجاجا على مقتل فلويد على يد أحد أفراد شرطة مدينة مينيابوليس.

يذكر أن موقع تويتر كان قد دخل بخلاف مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد وضع ملصق على تغريدتين للأخير تدل على عدم مصداقيتهما.

المصدر: سي ان ان

#تويتر #تضامن #فلويد

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