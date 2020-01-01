موقع عبري: نتنياهو لم يُطلع غانتس على خرائط "الضم" و عدد محدود جدًا يعلم بها

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واللا العبري، اليوم الاثنين، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم يطلع حليفه بيني غانتس رئيس الوزراء البديل ضمن الاتفاق الائتلافي الحكومي بينهما على الخرائط التي أعدها الفريق الأميركي - الإسرائيلي المشترك لعملية "الضم".

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو يُبقي هذه الخرائط قريبة جدًا منه، دون إطلاع أحد عليها حتى الآن، مبيناً أنه لم يطلع على هذه الخرائط في إسرائيل أو في البيت الأبيض سوى عدد محدود جدًا، وخاصةً الفريق المشترك الذي أعدها، ويمثل إسرائيل فيها رئيس الكنيست ياريلف ليفين.

وبيّن الموقع أن وزارتي الخارجية والجيش وحتى الشاباك لم يطلعوا على أي معلومات بشأن ما يجري.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، إن كلاً من غانتس وغابي أشكنازي وزير الخارجية الجديد، لم يتم إطلاعهما على الخرائط.

ووفقًا للمصادر، فإن غانتس يعتزم تعيين ممثل بالنيابة عنه للانضمام للفريق الإسرائيلي - الأميركي، للإطلاع على صورة ما يجري.