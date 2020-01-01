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17,106 إصابة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال

الإثنين 01 يونيو 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
17,106 إصابة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

 وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في دولة الاحتلال إلى 17,106 إصابات بينهم 33 بحالة خطيرة، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الوفيات جراء الفيروس في دولة الاحتلال وصل إلى 285 حالة.

وذكرت الصحيفة أنه تم عزل كافة طلاب المدرسة الداخلية بالقدس، مشيرةً إلى توقف 5 مدارس عن العمل في المدينة بسبب الفيروس.

وكان الناطق باسم جيش الاحلال قد أعلن، مساء أمس الأحد، أن عدد المصابين بكوفيد- 19 في الجيش 36 جنديًا وهناك 385 جنديًا بالعزل الصحي.

ووفق ما نقل عن صحيفة يديعوت أحرونوت، إن مراقب الدولة أبلغ حكومة الاحتلال أنه بصدد فتح تحقيق حول عودة تفشي فيروس كورونا في دولة الاحتلال.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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