محافظ قلقيلية : تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله / سما /

اعلن اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، صبالح اليوم الاثنين، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة حجة لأحد المخالطين من البلدة الذي تم اكتشاف اصابته بفيروس كورونا مؤخراً.



واضاف ان بهذه الاصابة تكون اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة 14 اصابة، موزعة كما يلي حجة 3، عزون عتمة 10، سنيريا 1.

وقامت وزارة الصحة مساء امس بسحب 22 عينة، 21 منها سليمة، وواحدة مصابة.

واوعز رواجبة للطواقم الطبية والأمنية بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصاب والمخالطين وسيكون هناك اجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع وحجم الاختلاط وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

واهاب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والتباعد، واتاحة المجال امام الطواقم العاملة لاستكمال مهمتها.