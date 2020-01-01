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كورونا عالميا .. حصيلة الوفيات تتجاوز حاجز الـ370 ألفا

الإثنين 01 يونيو 2020 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا .. حصيلة الوفيات تتجاوز حاجز الـ370 ألفا


وكالات

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم 370 ألفا و261 شخصا حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية حتى مساء يوم الأحد.

وسجلت رسميا أكثر من 6 ملايين و113 ألفا و340 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها مليونان و520 ألفا و800 شخص على الأقل.

ومنذ التعداد الذي اجري السبت في الساعة 19.00 بتوقيت غرينيتش، سجلت 3666 وفاة إضافية و123 ألفا و415 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في هذه الفترة المحددة هي البرازيل 956 والولايات المتحدة 698 والمكسيك 364.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بـ"كوفيد-19" مطلع فبراير الماضي، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 106125 وفاة من أصل 1833420 إصابة، وتم شفاء ما لا يقل عن 416461 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، تعد المملكة المتحدة من الدول الأكثر تضررا بالوباء بتسجيلها 38489 وفاة من أصل 274762 إصابة تليها إيطاليا بـ33415 وفاة من 233019 إصابة، والبرازيل مع 28834 وفاة من 498444 إصابة، وفرنسا بـ28802 وفاة من 188882 إصابة.

#فيروس كورونا #اصابات

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