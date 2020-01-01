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اعتقال 10 مواطنين بالضفة بينهم طالب بالثانوية العامة

الإثنين 01 يونيو 2020 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 10 مواطنين بالضفة بينهم طالب بالثانوية العامة


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، 10 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الله مصطفى أبو شاش ومحمد سليم حنون من طولكرم.

وسلمت قوات الاحتلال عائلة المحرر الشيخ إياد ناصر من شويكة شمال طولكرم بلاغا لتسليم نفسه صباحًا.

واعتقل جيش الاحتلال 3 شبان قرب قرية سالم شرق نابلس.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال الشاب عمرو أبو قرع من المزرعة الغربية شمالًا.

ومن الخليل، جرى اعتقال الطالب في الثانوية العامة أمين عماد الصليبي والفتى خليل إياد زعاقيق وكلاهما من بيت أمر شمالًا، وذلك إلى جانب المحرر أحمد سلامة أبو راس وفاكر شريف أبو راس وهما من دورا جنوبًا.

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