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غانتس يساند ماندلبليت أمام حليفه نتنياهو

الإثنين 01 يونيو 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يساند ماندلبليت أمام حليفه نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

 أظهر بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، ورئيس الوزراء البديل في حكومة تل أبيب، موقفًا مساندًا للمستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت، في وجه حليفه الجديد بنيامين نتنياهو.

وجاء ذلك على خلفية مهاجمة فريق الدفاع عن عائلة نتنياهو، للمستشار ماندلبليت، مساء أمس، بعد أن قرر التحقيق في شهادات خطية كاذبة لموظفين في منزل نتنياهو، بشأن دعوى مدنية سابقة قدمت ضد سارة نتنياهو حول تعاملها السيء مع موظفين المنزل.

والتقى غانتس الليلة الماضية مع ماندلبليت - وفق صحيفة يسرائيل هيوم العبرية - وأكد وقوفه إلى جانبه ودعمه في ضرورة تنفيذ القانون، وأنه سيعمل على حماية موظفي إنفاذ القانون وتعزيز رؤية قيامهم بعملهم دون أي خوف.

وكان نتنياهو هاجم منذ أيام خلال بدء محاكمته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، ماندلبليت واتهمه بالوقوف خلف الاتهامات الموجهة إليه لأسباب سياسية، وهو ما ينفيه ماندلبليت الذي يؤكد على أنه يعمل بشكل قانوني، وبأن ما يجري من تصريحات ضد العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بمثابة تهديدات لهم.

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