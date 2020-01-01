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مناورات إسرائيلية بغلاف غزة وإطلاق نار برًا وبحرًا

الإثنين 01 يونيو 2020 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مناورات إسرائيلية بغلاف غزة وإطلاق نار برًا وبحرًا


القدس المحتلة / سما /

 بدأ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مناورات عسكرية في مناطق مختلفة من المدن والبلدات المحاذية لقطاع غزة.

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن المناورات ستتركز في عسقلان وأسدود ونتيفوت، وذلك ضمن مخطط مسبق لإبقاء القوات العسكرية على أهبة الاستعداد.

وتزامن ذلك مع إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه عدة مناطق حدودية من القطاع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام دون وقوع إصابات.

فيما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب القطاع.

#مناورات #الاحتلال #غلاف غزة

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