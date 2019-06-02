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حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة

الإثنين 01 يونيو 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/06/02: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2019/06/03: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومعتدلا في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2019/06/04: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومعتدلا في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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