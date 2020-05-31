نابلس : مناشدة من آل الملاح وآل العورتاني لرئيس الوزراء والنائب العام

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السيد رئيس مجلس الوزراء -وزير الداخلية المحترم د.محمد إشتية

السيد اللواء إبراهيم رمضان محافظ محافظة نابلس المحترم

السيد النائب العام المستشار أكرم الخطيب المحترم

السيد اللواء حازم عطا الله مديرعام الشرطة المحترم

قبل حوالي ٣ اسابيع، في شهر رمضان المبارك، وبالتحديد بتاريخ 12-5-2020تعرض إبننا عمر الملاح (العورتاني) (٦٥ عاما) لاعتداء غاشم في الشارع العام بمدينة نابلس،على يد المدعو "م. خ." من مدينة نابلس ،والذي يصغر إبننا ب ٣٥ عاماً !!

وأصيب إبننا على اثر هذا الاعتداء بكسور متعددة في العمود الفقري وعظمة الفخذ الأيسر وفي 6 أضلاع في القفص الصدري ونتج عنها تجمع دموي وهوائي حول الرئة ،وأدخل إبننا إلى غرفة العمليات مرتين، وهو حتى هذه اللحظة ما زال قيد العلاج والمتابعة في المستشفى العربي التخصصي بنابلس، وقد يحتاج لعملية أخرى (لا قدر الله) في حال لم تتحسن حالته.

المعتدي الذي إعتدى على إبننا عمر الملاح ،ما زال حراً طليقاً حتى هذه اللحظة، ينعم بالراحة والأمان في الوقت الذي يرقد فيه إبننا حبيس الفراش في المستشفى!! مع العلم أنه لم يتعرض للمعتدي بأي أذية كانت، بل على العكس تماماً !

نحن آل الملاح وآل العورتاني ،نناشد دولة رئيس الوزراء المحترم الدكتور محمد إشتية وكافة الجهات المختصة من محافظ محافظة نابلس والسيد النائب العام وقائد الشرطة الفلسطينية لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة كون هذه الجريمة قد تسببت بأذى شديد ومعاناة لا يمكن وصفها لإبننا المجني عليه، ونطالب ببذل كل الجهد لاعادة الحقوق لأصحابها بكافة السبل القانونية وأخذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان السلم الأهلي، فنحن نأمل العيش في دولة القانون والمؤسسات وليس في غابة.

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عنهم /الدكتور اسامه "محمد عمر" ملاح (عورتاني)

موبايل رقم 0599476492

نابلس - الأحد :31-5-2020