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الاحتلال يخطر بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة في حي وادي الجوز

الأحد 31 مايو 2020 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة في حي وادي الجوز


القدس المحتلة / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، حتى نهاية العام الجاري.

وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس كمال عبيدات، لـ"وفا"، إن بلدية الاحتلال وبموافقة ما يسمى "لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية"، أصدرت قرارا نهائيا بهدم وإخلاء نحو 200 منشأة خاصة لتصليح المركبات وتجارية ومطاعم، في منطقة من أكثر المناطق حيوية في القدس.

وأضاف عبيدات أن هذا القرار العنصري جاء للسيطرة على المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس الخاصة بالفلسطينيين، وفي المقابل الإبقاء على مناطق صناعية إسرائيلية أخرى، بهدف تغيير ملامح وهوية المدينة المقدسة وتعزيز تهويدها، مطالبا بالوقوف إلى جانب المقدسيين وتعزيز صمودهم في وجه الهجمة الشرسة للاحتلال.

#الاحتلال الاسرائيلي #هدم منازل #حي وادي الجوز #القدس

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