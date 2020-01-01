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بعد انتقاله لاندية الاحتلال- اتحاد الكرة: عبد الله جابر لم يكن يوماً قائداً للمنتخب الفلســـطيني

الأحد 31 مايو 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد انتقاله لاندية الاحتلال- اتحاد الكرة: عبد الله جابر لم يكن يوماً قائداً للمنتخب الفلســـطيني


القدس المحتلة / سما /

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إنه كان الأجدر باللاعب عبد الله جابر وقبل الاعلان عن توقيعه لفريقه الجديد إتباع الاصول النظامية الخاصة بالانتقال الدولي، ومراعاة أنظمة الاتحاد الدولي بشــــأن الانتقال في ظل المتغيرات الحاصلة بفعل جائحة كورونا.

وأعرب الناطق الرسمي للاتحاد الفلســـطيني لكرة القدم في بيان له، مساء اليوم الأحد، عن امنياته بالتوفيق للاعب عبد الله جابر، لاعب المنتخب الوطني ونادي هلال القدس سابقا، خلال مسيرته الرياضية الجديدة، لافتا إلى أن جابر لعب في صفوف المنتخب الوطني والأندية الفلسطينية في ظل دعم ومساندة كبيرتين تلقاهما من قبل الاتحاد والاندية الفلســطينية.

وأكد أحقية جابر باللعب في صفوف أي نادٍ يراه مناسباً وفق لوائح الاتحاد الدولي، مشددا على أنه لم يكن يوماً قائداً للمنتخب الوطني الفلســـطيني.

#الاتحاد الفلسطيني #عبد الله جابر

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