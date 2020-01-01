  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تصدر بيانا مهما للرأي العام بشأن حادثة حوارة..

الأحد 31 مايو 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تصدر بيانا مهما للرأي العام بشأن حادثة حوارة..


رام الله / سما /

اصدرت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الاحد، بيانا مهما للراي العام حول قضية حوارة.

 اوضحت الشرطة على لسان المتحدث بإسمها  العقيد لؤي ارزيقات حول تلقيها  يوم أمس شكوى من أحد الأطراف في قضية حوارة الا انه نتيجة لتوقف التنسيق وانعدام الاتصال بشكل كامل مع الجانب الاسرائيلي على كافة الصعد والمستويات لم تتمكن الشرطة من التحرك للمنطقة .

واضاف العقيد ارزيقات أن أبناء المؤسسة الأمنية من سكان المنطقة وصلوا الى شبه حل للمشكلة الا انها للاسف تجددت صباح اليوم ووقع الحادث المأساوي الذي اسفر عن وقوع قتلى
 

#الشرطة الفلسطينية #حوارة #نابلس #شجار عائلي #اطلاق نار

الأكثر قراءة اليوم

مقتل شقيقين واصابة حرجة في شجار بحوارة بنابلس

الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"

تصاعد الاحتجاجات في أمريكيا.. ترمب يهاجم المتظاهرين واعتقال المئات منهم

عمدة مدريد : علينا التعلم من إسرائيل في التعامل مع كورونا

غياب لافت للفنانين خلال جنازة حسن حسني (فيديو)

نتنياهو يعلق على الارتفاع الحاد في اعداد اصابات كورونا في اسرائيل: "الجمر لا يزال يشتعل"

وزير اسرائيلي : قد يتم تاجيل تاريخ فرض السيادة على الضفة

الأخبار الرئيسية

إصابتان إثر وقوع انفجار في ورشة للحدادة غرب مدينة غزة

الامم المتحدة تحذر: ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية سيؤدي لاندلاع الصراع وعدم الاستقرار في غزة والضفة

نتنياهو أمام مأزق سياسي: غانتس سينسحب من الائتلاف الحكومي في حال تم تمرير قانون الضم!

جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل 3 وفيات واصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

ضباط إسرائيليون يحذرون: الحرب المقبلة ستكشف رداءة قرارات الجيش