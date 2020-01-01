الشرطة تصدر بيانا مهما للرأي العام بشأن حادثة حوارة..

رام الله / سما /

اصدرت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الاحد، بيانا مهما للراي العام حول قضية حوارة.

اوضحت الشرطة على لسان المتحدث بإسمها العقيد لؤي ارزيقات حول تلقيها يوم أمس شكوى من أحد الأطراف في قضية حوارة الا انه نتيجة لتوقف التنسيق وانعدام الاتصال بشكل كامل مع الجانب الاسرائيلي على كافة الصعد والمستويات لم تتمكن الشرطة من التحرك للمنطقة .

واضاف العقيد ارزيقات أن أبناء المؤسسة الأمنية من سكان المنطقة وصلوا الى شبه حل للمشكلة الا انها للاسف تجددت صباح اليوم ووقع الحادث المأساوي الذي اسفر عن وقوع قتلى

