بعثت رسالة لدولة فلسطين.. الصين تحدد موقفها من خطة الضم الإسرائيلية..

رام الله / سما /

أكد وزير خارجية الصين وانج يي، الأحد، رفض بلاده خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية، لأنها تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأوضح الوزير الصيني في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رداً على رسالته بشأن إعلان دولة الاحتلال عن قرارها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، أن بلاده تحث الجانب الإسرائيلي على الامتناع عن إتخاذ أية خطوة من شأنها تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تحث أيضاً الولايات المتحدة على اتخاذ موقف مسؤول تجاه التاريخ والمصالح الطويلة الأجل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف أن بلاده تدعم المقترح الفلسطيني الذي جاء في رسالة الوزير المالكي حول عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل توفير قوة دافعة لأزمة مفاوضات السلام.

وجدد الوزير الصيني موقف بلاده الثابت في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن الصين تقف في صف واحد مع فلسطين وجميع الدول المحبة للسلام في العالم للحفاظ على حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات والتوافقات الدولية، وأن الصين تدفع الجانبين لسرعة العودة على هذا الأساس إلى المسار الصحيح المتمثل في تسوية الخلافات عبر الحوار والتشاور على قدم المساواة.