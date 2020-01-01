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بلدية غزة تقرر تعزيز إجراءاتها الميدانية لمنع استخدام مكبرات الصوت

الأحد 31 مايو 2020 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تقرر تعزيز إجراءاتها الميدانية لمنع استخدام مكبرات الصوت


غزة / سما /

 قررت بلدية غزة تعزيز إجراءاتها لمتابعة قرار منع استخدام مكبرات الصوت في مختلف أحياء ومناطق المدينة، ضمن جهودها لمكافحة هذه الظاهرة وما ينتج عنها من تلوث سمعي، وذلك بالتعاون مع شرطة البلديات.

وأوضحت البلدية في بيان لها أن المجلس البلدي اتخذ قرارًا يمنع استخدام مكبرات الصوت بشكل كامل اعتبارًا من الأسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، لما تسببه من إزعاج كبير وتلوث سمعي للسكان دون مراعاة لأوضاع المرضى والطلاب والمسنين.

وأكدت أن هذا القرار جاء متابعةً لقرارها السابق بهذا الخصوص، وسيتم تعزيزه بإجراءات ميدانية على أرض الواقع بتسيير دوريات تفتيش ميدانية مشتركة من طواقم البلدية وشرطة البلديات لضبط الباعة المخالفين وغير الملتزمين بالقرار.

وأضافت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب مصادرة مكبرات الصوت المستخدمة، داعية المواطنين الى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى عبر الرقم ١١٥.

وأهابت بلدية غزة بأصحاب عربات "الكارو" والباعة المتجولين بضرورة التعاون مع طواقمها الميدانيين وعناصر شرطة البلدية في الالتزام بالقرار لإنهاء هذه الظاهرة الضارة نهائيًا.

يذكر أن بلدية غزة وشرطة البلديات باشرت منذ مطلع العام الجاري بتنفيذ حملة لمكافحة ظاهرة التلوث السمعي صادرت خلالها العشرات من مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة المتجولين في الأحياء السكنية في الأوقات المحظورة وتسبب إزعاجًا وضررًا للمواطنين.

#بلدية غزة

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