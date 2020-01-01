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الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في الإمارات

الأحد 31 مايو 2020 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل وفاة جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في الإمارات


رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة جديدة، اليوم الأحد، في صفوف جاليتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة للمواطن نبيل خالد فاخرة، بسبب فيروس كورونا

وبوفاة المواطن فاخرة، يرتفع عدد الوفايات في صفوف جاليتنا في دول العالم إلى 110 حالات وفاة و1752 إصابة.

وكانت وزارة الخارجية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بتسجيل 3 وفيات جديدة، واحدة في السعودية، وأخرى في البرازيل، وواحدة في قطر، وتسجيل اصابتين جديدتين في موريتانيا، والولايات المتحدة الأميركية، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 936، بعد تعافي حالتين في أميركا.

وأوضح الفريق المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بتسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 787، فيما سُجلت حالتا شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 306.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #وفيات #الجاليات الفلسطينية

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