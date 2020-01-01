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نتنياهو يوعز بحل أزمة السلطات المحلية الدرزية والشركسية

الأحد 31 مايو 2020 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوعز بحل أزمة السلطات المحلية الدرزية والشركسية


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه أوعز إلى وزير المالية يسرائيل كاتس، بالاجتماع هذا الأسبوع مع رؤساء الطائفة الدرزية وممثلين عن المواطنين الشركس بهدف بلورة خطة مساعدات لتجمعاتهم السكنية.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، أضاف نتنياهو أنه مع تشكيل الحكومة ستتم المصادقة على خطة خماسية للمجالس المحلية الدرزية والشركسية.
 
وأكد نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن "هذا ليس واجبًا علينًا فحسب وإنما شرف لنا"، وفق تعبيره.
 
وأشارت القناة العبرية، إلى أن رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية يقومون بأعمال احتجاجية والتظاهر مطالبين الحكومة بحل الضائقة المالية التي تعانيها هذه السلطات.

#نتنياهو #يسرائيل كاتس #الشركس #المجالس الدرزية

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