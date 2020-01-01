  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 6 فروش حشيش وألف حبة مخدرة

الأحد 31 مايو 2020 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مكافحة المخدرات تضبط 6 فروش حشيش وألف حبة مخدرة


غزة / سما /

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة ستة فروش حشيش وألف حبة مخدرة، اليوم الأحد، خلال مهمتين منفصلتين بمحافظتي غزة ورفح.

وفي تفصيل المهمتين، فقد ضبطت مكافحة المخدرات بمحافظة غزة - قسم الشجاعية والزيتون، أحد المطلوبين للعدالة وبحوزته ستة فروش من الحشيش، خلال كمين محكم بمحافظة رفح.

كما ضبطت شرطة المكافحة - قسم الرمال ألف حبة مُخدرة من نوع "ترامادول" بحوزة اثنين من المروجين خلال مهمة بمحافظة غزة.

ولفتت شرطة المكافحة إلى أنه تم إحالة الموقوفين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

#غزة #مكافحة المخدرات #مخدرات

الأكثر قراءة اليوم

"الأونروا" تصدر توضيحاً بشأن توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

مقتل شقيقين واصابة حرجة في شجار بحوارة بنابلس

الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"

تصاعد الاحتجاجات في أمريكيا.. ترمب يهاجم المتظاهرين واعتقال المئات منهم

عمدة مدريد : علينا التعلم من إسرائيل في التعامل مع كورونا

نتنياهو يعلق على الارتفاع الحاد في اعداد اصابات كورونا في اسرائيل: "الجمر لا يزال يشتعل"

غياب لافت للفنانين خلال جنازة حسن حسني (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الامم المتحدة تحذر: ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية سيؤدي لاندلاع الصراع وعدم الاستقرار في غزة والضفة

نتنياهو أمام مأزق سياسي: غانتس سينسحب من الائتلاف الحكومي في حال تم تمرير قانون الضم!

جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل 3 وفيات واصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

ضباط إسرائيليون يحذرون: الحرب المقبلة ستكشف رداءة قرارات الجيش

860x484 (5)

غانتس يعرب عن أسفه : نحقق في قتل الشاب الحلاق بالقدس