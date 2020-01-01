  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

5 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الأردن

الأحد 31 مايو 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 إصابات جديدة بـ"كورونا" في الأردن


عمان /سما/

 سُجِّل في الأردن اليوم الأحد، 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 739 إصابة، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات الى (3) حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، و(2) غير أردنيَّين تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (739) حالة.

كما سجلت أيضاً (15) حالة شفاء لهذا اليوم: (2) في مستشفى الأمير حمزة، و(5) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(8) في مستشفى الملكة علياء.

كما تمّ إجراء (4349) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (187990) فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

"الأونروا" تصدر توضيحاً بشأن توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة

مقتل شقيقين واصابة حرجة في شجار بحوارة بنابلس

الجيش الإسرائيلي يستعد للحرب وسط مخاوف من نتائج "مخزية"

تصاعد الاحتجاجات في أمريكيا.. ترمب يهاجم المتظاهرين واعتقال المئات منهم

عمدة مدريد : علينا التعلم من إسرائيل في التعامل مع كورونا

نتنياهو يعلق على الارتفاع الحاد في اعداد اصابات كورونا في اسرائيل: "الجمر لا يزال يشتعل"

غياب لافت للفنانين خلال جنازة حسن حسني (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الامم المتحدة تحذر: ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية سيؤدي لاندلاع الصراع وعدم الاستقرار في غزة والضفة

نتنياهو أمام مأزق سياسي: غانتس سينسحب من الائتلاف الحكومي في حال تم تمرير قانون الضم!

جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل 3 وفيات واصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

ضباط إسرائيليون يحذرون: الحرب المقبلة ستكشف رداءة قرارات الجيش

860x484 (5)

غانتس يعرب عن أسفه : نحقق في قتل الشاب الحلاق بالقدس