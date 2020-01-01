نتنياهو : المرض ليس من وراءنا، سنغير سياستنا بالتلائم مع الوضع

القدس المحتلة / سما /

ناقشت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم الارتفاع بعدد الإصابات اليومية بكورونا، وقال نتنياهو خلاله :"المرض ليس من وراءنا- ندرس استمرار الخطوات، وان كان هناك حاجة سنقوم على تغيير سياستنا بالتلائم مع الوضع"، رئيس الحكومة البديل بيني غانتس قال في تطرقه الى القضية:"ننتقل الى نمط حياة كورونا، هذا الامر يتجول بيننا وسنشعر به أكثر من مرة في درجات قوة مختلفة".

وشدد وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين على ان الإصابات الجديدة هي :"احداث محددة وغير مرتبطة بباقي البلاد" وبرأيه :"الزيادة المستمرة بدأت قبل الحادث مع المدرسة في القدس". وتابع ادلشتاين ان :"وزارة الصحة جاهزة لاجراء 15 فحوصات يومية لكورونا، كل من يشعر بتعب ولديه مؤشرات، ويشك انه كان على تواصل مع مريض كورونا، يمكنه التوجه لصندوق المرضى وسيتم توجيهه للفحص. او كلنا نكون بخير او كلنا نكون في اغلاق بأسرع مما نتوقع".

وحذر نتنياهو في تصريحاته مساء امس مع ارتفاع حالات كورونا وقال "طالما لا يوجد لقاح ضد الفيروس، فإنه قد يعود إلينا". وكرر نتنياهو التعليمات التي اتخذها الوزراء في وقت سابق السبت، وهي استمرار انتظام التعليم في المدارس، باستثناء المدارس التي اكتشف بها حالات كورونا.

كما تحدث عن التشديد في تطبيق القيود، فقال: "ستكون الأيام القليلة المقبلة اختبارًا، وسنعمل ضد أولئك الذين لا يتبعون القواعد".

ومضى يقول "من السابق لأوانه القول، هل طرأ تغيير عام في الاتجاه، ولكن ليس من السابق لأوانه القول، إن كان هناك تراجع عام في انضباط المواطنين" بقيود كورونا. وأضاف نتنياهو، أنه سيتم تحديث شروط السماح للمحلات التجارية بفتح أبوابها، وسيتم اتخاذ خطوات أخرى لحماية المدارس.